Gaziantep\'te 65 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te 5 ayrı suçtan 65 yıl 9 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.
Ekipler, 5 ayrı suçtan hakkında 65 yıl 9 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 aydır aranan B.B'nin Ankara Altındağ ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti.
Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) düzenlediği operasyonla yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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