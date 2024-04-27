Gaziantep'te 65 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 65 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep\'te 65 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te 5 ayrı suçtan 65 yıl 9 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. İl jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

27.04.2024 14:49
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Gaziantep'te 5 ayrı suçtan 65 yıl 9 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Ekipler, 5 ayrı suçtan hakkında 65 yıl 9 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 aydır aranan B.B'nin Ankara Altındağ ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti.

Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) düzenlediği operasyonla yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Altındağ, Jandarma, Ankara, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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