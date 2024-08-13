Gaziantep\'te 7 Ayda 2 Bin 497 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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GAZİANTEP Valisi Kemal Çeber , düzensiz göçlerle mücadele kapsamında bu yılın 7 aylık döneminde 2 bin 497 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç ile 'Gaziantep'in Huzuru' isimli toplantı düzenledi. Vali Çeber, kent genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında 7 ayda 2 bin 497 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi. Vali Çeber, son zamanlarda oluşturulan mobil göç sistemiyle düzensiz göçle etkin mücadele yapıldığını belirterek, "Bir taraftan yasal olarak ilimizde bulunan yabancılara ilişkin iş ve işlemleri yürütürken, diğer yandan da düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleyi tüm Türkiye'de olduğu gibi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Güvenlik güçlerimizin operasyonları ve denetimleri neticesinde 2024 yılı 7 aylık dönemde 2 bin 497 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca ilimizde 25 mobil göç noktası aracıyla düzensiz göçle etkin bir şekilde mücadele ediyoruz. Bu anlamda mevzuata uymayan bütün durumlara karşı gerekli idari ve adli bütün işlemler daha etkili bir şekilde tesis ediliyor" dedi.

OLAYLARIN YÜZDE 84'Ü AYDINLATILDI

Vali Çeber, il genelinde yılın ilk 7 ayında genel asayiş olaylarında yüzde 11 azalma, yüzde 84 oranında da aydınlatma olduğuna dikkati çekerek, "2024 yılının 7 aylık sürecinde mal varlığına karşı işlenen suçlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 azaldı. Hırsızlık olaylarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 oranında azalma sağlandı. Kasten öldürme olaylarında bir önceki yıla göre yüzde 21 azalma sağlandı. 2024 yılında meydana gelen 52 kasten öldürme olayının tamamı aydınlatıldı" diye konuştu.