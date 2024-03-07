Gaziantep\'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla siyasetçiler mesaj yayınladı

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Gaziantep'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla siyasetçiler mesaj yayınlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kadınların manevi değerlerin taşıyıcısı ve koruyucusu olduğunu belirttiği mesajında, "Kadın çalışır, üretir, doğurur, büyütür, bugünlerimizi ve yarınlarımızı inşa ederek toplum mimarlığı yapar. İnsanlığın gelişmesinde önemli bir yeri olan ailede, toplum içerisinde, çalışma hayatında, kısacası yaşamın her alanında çok önemli bir rol üstlenir." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci de kadınların toplumun temel taşlarından biri olduğunun altını çizerek, dünden bugüne liderlik rollerinde, iş dünyasında ve daha pek çok alanda önemli ilerlemeler kaydettiklerini aktararak, tarihin ve toplumun her alanında ellerini taşın altına koyarak, yurdu güzelleştirdiklerine değindi.

Kadınların çevresine umut aşıladığını söyleyen Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, "Bu zorlu dönemde kadınlarımız anne, abla, kardeş rolüyle sarıp sarmalayarak sosyal yaşamın normalleşmesinde en büyük ve kritik işlevi yerine getirmiştir. Deprem bölgesinde çadırda, konteyner evlerde evlatlarına bakan kadınlarımızın mücadelesi hepimize örnek teşkil etmiştir. Böylesi zor bir dönemde toplumumuzda açılan manevi yaraları saracak olan da kadınlarımızdır." dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise ülkelerin kalkınması ve gelişmesini hazırlayan, sağlıklı nesillerin yetişmesinde önemli bir yere sahip olan kadınların, hak ettiği yere gelebilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.