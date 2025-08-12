Gaziantep\'te Antep fıstığı üreticisine finansman desteği sağlanacak

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Şehitkamil Ziraat Odası ve Ziraat Bankası iş birliğinde, Antep Fıstığı Lisanslı Depoya ürün teslim eden üreticilere sunulan faizsiz kredi desteğinin tanıtıldığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

GTB'den yapılan açıklamaya göre, GTB'nin GATEM'deki hububat satış salonlarında düzenlenen toplantıda konuşan GTB Başkanı Mehmet Akıncı, Antep fıstığının Gaziantep ve bölge ekonomisi açısından stratejik bir ürün olduğunu belirtti.

Antep fıstığının binlerce aileye doğrudan veya dolaylı gelir sağladığını aktaran Akıncı, "Antep fıstığı sadece bir tarımsal ürün değil, aynı zamanda kültürel mirasımızın da önemli bir parçası. Bu değeri korumak ve sürdürülebilir şekilde gelecek nesillere aktarmak için modern depolama ve ticaret sistemleri büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin fıstıklarını lisanslı depoya teslim ettiklerinde karşılığında aldıkları Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ile Ziraat Bankası'ndan 9 ay süreyle faizsiz kredi kullanabildiğini belirten Akıncı, çiftçilerin böylece ürünlerini piyasa koşullarına göre en uygun zamanda değerlendirme imkanına kavuştuklarını kaydetti.

Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit ise lisanslı depoculuk ve kredi desteğinin çiftçiler açısından büyük bir fırsat olduğuna belirterek, "Hasat döneminde üreticilerimiz çoğu zaman nakit akışında zorluk yaşıyor. Ürününü hemen satmak zorunda kalmadan, güvenli şekilde depolayıp, karşılığında faizsiz kredi kullanabilmesi çiftçimiz açısından çok değerli bir imkan." değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat Bankası Gaziantep Bölge Başkan Yardımcısı Yusuf Güler ise lisanslı depoya ürün teslim eden çiftçilere yönelik sağlanan finansman avantajlarını anlattı.

Toplantı, çiftçilerin sorularının yanıtlanması ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Toplantıya, Ziraat Bankası şube müdürleri ve çok sayıda çiftçi katıldı.