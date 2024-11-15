Gaziantep'te aranan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te yapılan denetimlerde 10 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Şehitkamil ilçesinde yapılan denetimde, silahlı yağma suçundan 10 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan İ.A. yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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