Gaziantep\'te Asayiş Olayları Azaldı, Göçmenler Geri Gönderildi

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yılın 7 aylık döneminde kentteki asayiş olaylarının geçen yıla göre yüzde 11 azaldığını, aynı süreçte yakalanan 2 bin 497 göçmenin geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini bildirdi.

Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç, valilik fuaye salonunda gerçekleştirilen basın toplantısında, kentteki asayiş istatistiklerini değerlendirdi.

Uyguladıkları özel tedbirler ve personel planlaması sayesinde suç ve suçluyla mücadelede bu yıl önemli mesafeler katedildiğini anlatan Çeber, elde edilen sonuçların istatistiklere de yansımaya başladığını, bazı suçlarda yarı yarıya düşüş yaşandığını ve suçların aydınlatılmasında ise artış gözlemlendiğini anlattı.

Bu kapsamda 2024 yılının 7 aylık döneminde, geçen seneye göre mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 32 azalma olduğunu, her 5 suçtan 4'ünün de tamamen aydınlatıldığını ifade eden Çeber, evden hırsızlık olaylarında yüzde 42, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 55, kapkaç olaylarında yüzde 67,4, kasten öldürme olaylarında yüzde 21 azalma olduğunu bildirdi.

Bu yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 10 bin 936 kişinin yakalandığını bildiren Çeber, "Genel asayiş olaylarıyla ilgili yüzde 11'lik bir azalma oldu ve aydınlatma oranı yüzde 86'dan yüzde 94'e çıkarıldı. Yapılan çalışmaların sonuçları, rakamlarla da ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Düzensiz göçle mücadele

Düzensiz göçle mücadele konusunda da ciddi çalışmaların yürütüldüğüne dikkati çeken Çeber, "Güvenlik güçlerinin operasyonları ve denetimleri neticesinde 7 aylık dönemde 2 bin 497 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezlerine teslim edildi. Ayrıca ülkeye girişi, ülkede kalışı ve çıkışı mevzuatlara uygun olmayan göçmenlerle mücadele ise kararlılıkla devam ediyor." diye konuştu.

Gaziantep'te 25 mobil göç noktası aracıyla düzensiz göçle mücadele edildiğini belirten Çeber, şunları kaydetti:

"Son dönemde özellikle mobil göç araçlarımız ve değişik uygulamalarımızla gerçekleşen geri gönderme sayılarımız daha önceki döneme göre arttı. Evrakları tamam olan ve ülkemizde yaşayıp buraya katkı sağlayanlar, hukuki mevzuat içerisinde kalmaya devam ediyor. Şu an devlet olarak uygulamamız bu ama yaptığımız denetimlerin de etkisiyle bizim gönderdiklerimizin dışında da ciddi bir kitlenin ilimizden ayrıldığını hem biz tespit ediyoruz hem de sizin bunu sokaklardan hissettiğinizi değerlendiriyoruz."