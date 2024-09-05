Gaziantep'te Banka ATM'lerinde Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

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Gaziantep'te banka ATM'lerinden para çekmek isteyen 4 kişiyi "yardımcı olma" bahanesiyle dolandıran şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ATM'lerde vatandaşları dolandıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, banka ATM'lerinen para çekmek isteyen 4 kişiyi 28 bin 755 lira dolandıran şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.