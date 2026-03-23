Gaziantep'te Ayakkabı Hırsızlığı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir apartmandan ayakkabı çalan 2 şüpheli yakalandı.
Göltepe Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki bir apartmana giren 2 şüpheli, apartmandaki katları dolaştıktan sonra bir dairenin önündeki ayakkabıları alarak bölgeden uzaklaştı.
Ayakkabıların çalındığını fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Görüntülerde, şüphelilerin apartmana giriş sırasında farklı şifreler deneyerek kapıyı açmaya çalıştıkları, çeşitli dairelerin zillerini çaldıkları ve kendilerini elektrik şirketi görevlisi olarak tanıtarak kaçak elektrik kontrolü bahanesiyle içeri girdikleri yer alıyor.
Şüphelilerin daha sonra dördüncü kattaki bir dairenin önünden ayakkabıları alarak uzaklaştıkları görülüyor.
