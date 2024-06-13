Gaziantep'te babasını öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu tahliye edildi - Son Dakika
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Gaziantep'te babasını öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu tahliye edildi

Gaziantep'te babasını bıçaklayarak öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, yapılan psikiyatri raporu sonucunda adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Raporda, çocuğun davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmediği ve çocuğun yüksek yararı için danışmanlık sağlık, eğitim tedbirinin alınması ve aile bütünlüğünün desteklenmesi gerektiği belirtildi.

13.06.2024 12:13
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Gaziantep'te babasını 21 Nisan'da bıçaklayarak öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu tahliye edildi.

Merkez Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde babası İbrahim Y'yi (42) uyurken bıçakla öldüren suça sürüklenen S.G.Y, "kasten öldürme ve üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

S.G.Y'nin (14) avukatı Deniz Çekiç, savcılığa başvurarak müvekkili hakkında Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda uzman psikiyatrist eşlinde rapor alınmasını talep etti.

Yaklaşık bir ay sonra hazırlanan raporda, S.G.Y'nin davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmediği, çocukla ilgili danışmanlık sağlık, eğitim tedbirinin alınmasının ve aile bütünlüğünün desteklenmesinin çocuğun yüksek yararına olacağı belirtildi.

Gelen rapor üzerine S.G.Y'nin tutukluluk durumunu değerlendiren 6. Sulh Ceza Hakimliği, kız çocuğunu adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Kaynak: AA

Gaziantep, Adli Tıp, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te babasını öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu tahliye edildi - Son Dakika

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