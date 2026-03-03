Gaziantep'te Bakkal Kart Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
Gaziantep'te Bakkal Kart Projesi Devam Ediyor

03.03.2026 16:34
Gaziantep'te ihtiyaç sahiplerine destek için 'Bakkal Kart' uygulaması 3. kez hayata geçirildi.

Gaziantep'te ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla 2 yıldır uygulanan "Bakkal Kart" projesi bu yıl da hayata geçirildi.

Gaziantep Valiliği, dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla daha önceden zincir marketlerde kullanıma sunulan sosyal destek kartları, küçük esnafın da desteklenmesi için "Bakkal Kart" uygulamasına dönüştürmüştü.

Bu yıl 3. kez hayata geçirilen uygulama kapsamında ihtiyaç sahiplerine dağıtılan "Bakkal Kart Hediye Çeki", mahalle bakkalında kullanılabiliyor.

Proje kapsamında ???????Binevler Mahallesi'nde bir bakkalı ziyaret eden Vali Kemal Çeber, kampanyanın beklediklerinden çok daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

Bu çeklerle hayırların doğru şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını amaçladıklarını vurgulayan Çeber, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi vatandaşların kendi ihtiyaçları doğrultusunda mahallesindeki bakkaldan alışverişlerini yapmalarını sağlıyoruz. Vatandaşlarımız kampanyaya dahil olan bakkallardan alışverişini yapıyor. Biz vakıflarımız aracılığıyla kartlarımızı vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu bakkallarda gerekli denetimler yapılıyor. Bu kartlarla alkol, tütün vb. ürünler alınamıyor. Hayır sahipleri de güvenilir şekilde ihtiyaç sahiplerine hayırlarını ulaştırabiliyor. Diğer amacımız da burada mahalle bakkallarımıza nefes aldırıyoruz."

Çeber, 3 yıl önce 35 milyon liralık bir kaynağın ihtiyaç sahiplerine aktarıldığı bilgisini paylaşarak, "Geçen yıl yine bu civarda bir kaynak kullanıldı, bu sene de 40 milyonu geçtik. Bunun da 30 milyonu bizim sosyal yardımlaşma vakıflarımız vasıtasıyla sağlandı, 10 milyon civarında da hayırseverlerimizden geldi. Ramazan sonuna kadar bunun 50 milyona ulaşması hedefleniyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

