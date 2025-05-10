Gaziantep'te Bebek Araç Altında Kaldı

GAZİANTEP'te komşusunun otomobilini park etmek istediği sırada araç altında kalan 1 buçuk yaşındaki Suriye uyruklu Yezen Ali bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evden emekleyerek çıkan Yezen Ali, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen ve komşusu olduğu belirtilen sürücünün aracını park ettiği sırada altında kaldı. Olayı fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri küçük çocuğu Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yezen Ali burada dapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yezen Ali'nin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Sürücünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA