Gaziantep İslahiye'de biber fabrikalarında denetim gerçekleştirildi - Son Dakika
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Gaziantep İslahiye'de biber fabrikalarında denetim gerçekleştirildi

Gaziantep İslahiye\'de biber fabrikalarında denetim gerçekleştirildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, biber fabrikalarında denetim gerçekleştirdi. Denetimde hijyen, etiket bilgileri, depolama şartları ile kaliteli biber ve salça üretimi konularında işletme sahipleri bilgilendirildi. Ekipler, uygun koşullarda çalışan işletmelere teşekkür etti ve aksaklıkların giderilmesi için uyarılarda bulundu.

31.05.2024 14:23
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile zabıta ekipleri biber fabrikalarında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimde halkın sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuz şartların önüne geçmek amacıyla hijyen, etiket bilgileri, depolama şartları ile kaliteli biber ve salça üretiminde konularında işletme sahiplerini bilgilendirdi.

Küçük, orta ve büyük ölçekli 20'den fazla tesisi kontrol eden ekipler, uygun koşullarda çalışan işletmelere teşekkür etti, aksaklıkların giderilmesi noktasında işletmeleri uyardı.

Kaynak: AA

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