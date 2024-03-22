Gaziantep'te bir besicinin öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli tutuklandı

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde yangın sonrası 6 bin fidan dikildi

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde geçen yıl çıkan yangında zarar gören alanda düzenlenen etkinlikte, Orman Haftası dolayısıyla 6 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Kocaeli Valiliği, Orman Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK yetkilileri, çocuklar ve vatandaşlar katıldı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, fidan dikiminin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli olduğunu vurguladı. Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi ise fidanların bölgenin doğal yapısına uygun olarak dikildiğini ve gençlerin geleceğine nefes olacağını belirtti.