Gaziantep'te bir kişi dayısını tabancayla öldürdü - Son Dakika
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Gaziantep'te bir kişi dayısını tabancayla öldürdü

Gaziantep\'te bir kişi dayısını tabancayla öldürdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşanan olayda, Ö.T isimli bir kişi, dayısı Faruk Yıldız'dan borç para istedi. Ancak olumsuz yanıt alınca Ö.T, üzerindeki silahla Yıldız'a ateş etti. Yaralanan Yıldız, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

30.05.2024 15:41
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kişi dayısını tabancayla öldürdü.

İddiaya göre Ö.T, Kurbanbaba Mahallesi'nde dayısı Faruk Yıldız'dan (45) borç para istedi.

Ö.T, olumsuz yanıt almasının ardından üzerindeki silahla, tartıştığı Yıldız'a ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı Yıldız'ı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.

Burada yaşamını yitiren Yıldız'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Faruk Yıldız, Gaziantep, Şahinbey, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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