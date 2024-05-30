Gaziantep\'te bir kişi dayısını tabancayla öldürdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kişi dayısını tabancayla öldürdü.
İddiaya göre Ö.T, Kurbanbaba Mahallesi'nde dayısı Faruk Yıldız'dan (45) borç para istedi.
Ö.T, olumsuz yanıt almasının ardından üzerindeki silahla, tartıştığı Yıldız'a ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı Yıldız'ı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.
Burada yaşamını yitiren Yıldız'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
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