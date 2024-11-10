Gaziantep\'te Cadde Yenileme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

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Gaziantep'te Karagöz-Eskisaray Caddesi'nde yürütülen yol bakım, onarım ile kent estetiği düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında Karagöz ve Eskisaray Caddeleri kademeli olarak trafiğe kapatıldı. Çalışmalarda ekiplerin yoğun çalışması sonucu 15 gün olarak planlanan proje 10 günde tamamlanacak.

Projede yolların döşemelerinde tadilatlar yapılırken, cadde üzerinde bulunan mevcut otobüs durağı yenilendi, yeni durak eklendi, otobüs park cebi oluşturuldu. Durakta ve cadde üzerinde oluşacak olumsuzluklar için ise kamera kontrol sistemi ile anlık takip yapılacak. Motosiklet park alanı, yük indirme-bindirme bölgeleri oluşturularak güvenli bir trafik akışı sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, iyi bir planlama ve altyapı hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Esnafımız tek tek toplandı. Burada ne yapılmaya çalışıldığına yönelik esnafımız ve vatandaşlar bilgilendirildi. Esnaflarımızın görüş ve önerileri alındı. Şehrin kalbi burasıdır. Bizim açımızdan çok tarihi bir mekan. Geleneksel yapıyı geleceğe taşımak bakım istiyor. Ekibin bu güzel çalışmasıyla pasaj yapıların cephelerinde sanat eserlerinin konduğu, cephe düzenlemelerinin yapıldığı, görüntü kirliliğinin azaltıldığı bir ortam göreceğiz. 15 günlük planlanan iş seri çalışmayla 10 güne düşürüldü."