Gaziantep'te Cadde Yenileme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te Cadde Yenileme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Gaziantep\'te Cadde Yenileme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Gaziantep'te Karagöz-Eskisaray Caddesi'nde yol bakım ve estetik düzenleme çalışmaları hızla sürüyor.

10.11.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te Karagöz-Eskisaray Caddesi'nde yürütülen yol bakım, onarım ile kent estetiği düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında Karagöz ve Eskisaray Caddeleri kademeli olarak trafiğe kapatıldı. Çalışmalarda ekiplerin yoğun çalışması sonucu 15 gün olarak planlanan proje 10 günde tamamlanacak.

Projede yolların döşemelerinde tadilatlar yapılırken, cadde üzerinde bulunan mevcut otobüs durağı yenilendi, yeni durak eklendi, otobüs park cebi oluşturuldu. Durakta ve cadde üzerinde oluşacak olumsuzluklar için ise kamera kontrol sistemi ile anlık takip yapılacak. Motosiklet park alanı, yük indirme-bindirme bölgeleri oluşturularak güvenli bir trafik akışı sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, iyi bir planlama ve altyapı hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Esnafımız tek tek toplandı. Burada ne yapılmaya çalışıldığına yönelik esnafımız ve vatandaşlar bilgilendirildi. Esnaflarımızın görüş ve önerileri alındı. Şehrin kalbi burasıdır. Bizim açımızdan çok tarihi bir mekan. Geleneksel yapıyı geleceğe taşımak bakım istiyor. Ekibin bu güzel çalışmasıyla pasaj yapıların cephelerinde sanat eserlerinin konduğu, cephe düzenlemelerinin yapıldığı, görüntü kirliliğinin azaltıldığı bir ortam göreceğiz. 15 günlük planlanan iş seri çalışmayla 10 güne düşürüldü."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Fatma Şahin, gaziantep, Belediye, Ulaşım, Güncel, trafik, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Cadde Yenileme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:18 Saat 9’u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti
12:53 Emekli adam 2 bin lira yerine yanlışlıkla 200 bin lira hesap ödeyip kayıplara karıştı Emekli adam 2 bin lira yerine yanlışlıkla 200 bin lira hesap ödeyip kayıplara karıştı
12:35 Erdoğan: Gazi’nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:16 Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 15:07:17. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Cadde Yenileme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.