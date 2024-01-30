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GAZİANTEP'te Boşanma Aşamasındaki Bir Adam, Eşi ve Kayınbiraderlerini Öldürdü - Son Dakika
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GAZİANTEP'te Boşanma Aşamasındaki Bir Adam, Eşi ve Kayınbiraderlerini Öldürdü

Gaziantep'te yaşanan cinnet olayında Halil Çağlar, boşanma aşamasındaki eşi Yüksel Çağlar ile kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak'ı öldürdü, baldızı Adile Oymak ile kızı Nimet Çağlar'ı ağır yaraladı. Olayın cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli, intihar etti.

30.01.2024 - 12:56,  Güncelleme: 13:01
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GAZİANTEP'te, Halil Çağlar'ın boşanma aşamasındaki eşi Yüksel Çağlar ile kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak'ı tabanca ile öldürüp, baldızı Adile Oymak ile kızı Nimet Çağlar'ı ağır yaraladığı olayın cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde Nizip ilçesinde meydana geldi. Halil Çağlar, babaevine dönen boşanma aşamasındaki eşi Yüksel Çağlar'ın yanına gitti. Halil Çağlar, yanındaki tabancayla eşi Yüksel Çağlar ile kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak'ı öldürüp, kızı Nimet Çağlar ile baldızı Adile Oymak'ı da ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan Halil Çağlar, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polis kontrol noktası yakınlarında tabancayla kendini başından vurarak intihar etti.

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir mahallelinin çektiği görüntülerde, Halil Çağlar'ın otomobilinden inerek sokaktaki kayınbiraderini vurduktan sonra eve girdiği, ardından peş peşe silah sesleri duyulduğu, tekrar koşarak evden çıkıp aracına binerek kaçtığı görüldü.

Bu arada, olayda yaralanan şüphelinin kızı Nimet Çağlar ile baldızı Adile Oymak'ın hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

GAZİANTEP\'te Boşanma Aşamasındaki Bir Adam, Eşi ve Kayınbiraderlerini Öldürdü
Kaynak: DHA
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