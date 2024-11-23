Gaziantep'te Çocuklara Kötü Muamele İddiası - Son Dakika
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Gaziantep'te Çocuklara Kötü Muamele İddiası

Çocuk bakımında kötü muamele iddiası üzerine bir personel gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

23.11.2024 17:48
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te kurum bakımındaki 2 çocuğa kötü muamele yapıldığı iddiasına ilişkin başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında bir bakım personelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Gaziantep'te kurum bakımındaki 2 çocuğa kötü muamele yapıldığı" iddiasının yer aldığı hatırlatıldı.

Gaziantep'te devlet bakımı altında bulunan 4 yaşındaki 2 çocuğun vücudunun çeşitli bölgelerinde kızarıklıklar tespit edildiği belirtilen açıklamada, bununla ilgili olarak 13 Kasım'da tutanak hazırlanmasıyla kamera kayıtlarının geçmişe dönük incelendiği aktarıldı.

Sağlık kontrolleri, çocukların yaş ve psikolojik durumuna uygun yapılan psikolojik görüşmeler neticesinde konunun detaylı incelenmesi için İl Müdürlüğünce soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuklar adli muayene için tam teşekküllü hastaneye götürülmüştür. Dermatolojik muayeneleri sonucu yaraların travmaya bağlı veya dermatolojik rahatsızlık sonucu oluşabileceği belirtilmiş, adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olacağı kaydedilmiştir. Başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında bir bakım personeli gözaltına alınarak açığa alınmıştır."

Kaynak: AA

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