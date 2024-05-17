Gaziantep'te "Cumhuriyet'e Giden Yol" konferansı gerçekleştirildi.
Panorama 25 Aralık Özdemir Bey Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, asker ve devlet adamı Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Konferans, şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Timsal Karabekir, işgal sürecinde yaşananları, babasıyla birlikte mücadele veren kahraman ordunun o günün şartlarında yaşadıkları zorlukları anlattı.
Babası Kazım Karabekir'i onun arşivindeki fotoğraflarla anlatan Timsal Karabekir, Sarıkamış Harekatı, Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı dönemine dair yaşananlardan bahsetti.
Konferans sonunda Timsal Karabekir'e plaket, teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim edildi.
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