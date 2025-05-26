Gaziantep\'te Damat Tepsileri Hazırlanıyor

Gaziantep'te damat tepsileri hazırlanmaya başlandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te düğün sezonunun başlamasıyla damat tepsileri hazırlanmaya başlandı.

Gaziantep'te havaların ısınmasıyla birlikte düğün sezonu da hareketlendi. Kentte geleneksel olarak düğünlerin vazgeçilmez unsurlarından biri olan damat tepsileri, bu yıl da büyük bir özenle hazırlanmaya başlandı. Gaziantep'e özgü gelenekler doğrultusunda hazırlanan damat tepsileri; çikolata, lokum, badem şekeri, kuruyemiş ve özel tasarımlı süslemelerle donatılıyor. Kimi tepsiler ise tamamen kişiye özel olarak hazırlanıyor. Gelin ve damat isimlerinin işlendiği, renk ve desen seçimlerinin ailelerin isteğine göre belirlendiği tepsiler, görsel şıklığıyla da dikkat çekiyor. Bu tepsiler bin TL ile bin 500 TL arasında satılıyor.

"Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte bu tepsilere olan ilgi oldukça arttı"

Tepsi hazırlayan esnaflardan Elif Derbent, "Son zamanlarda gelen müşterilerimizden sıkça duyduğumuz bir talep var: damat tepsisi. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte bu tepsilere olan ilgi oldukça arttı. Biz de müşterilerimizin isteklerine göre özel damat tepsileri hazırlıyoruz ve onları memnun bir şekilde uğurluyoruz. Hazırladığımız tepsiler, tamamen Gaziantep'e özgü ürünlerden oluşuyor. Örneğin, içi bol Antep fıstıklı muskalarımız büyük ilgi görüyor. Aynı şekilde fıstık ezmesi de yöremize ait ve biz bunları özel olarak yaptırıyoruz. Gelen müşterilerimiz bu ürünlerden çok memnun kaldığı için özellikle bu lezzetleri içeren tepsiler istiyorlar" dedi.

"Fiyatlarımız, içeriğe ve müşterilerimizin tercihine göre bin TL ile bin 500 TL arasında değişiyor"

Damat tepsisi ile ilgili bilgi veren esnaf Derbent, "Cevizli sucuk, fıstıklı lokum ve badem şekeri de tepsilerimizde yer alan diğer ürünler arasında. Özellikle fıstıklı badem şekeri son dönemde oldukça revaçta. Elbette Antep fıstığı da bu tepsilerin olmazsa olmazı. Müşterilerimiz bu lezzetleri tattıklarında çok mutlu olduklarını söylüyorlar ve sık sık bizden bu tepsileri rica ediyorlar. Biz de onların zevkine göre damat tepsilerini özenle hazırlıyoruz. Fiyatlarımız, içeriğe ve müşterilerimizin tercihine göre bin TL ile bin 500 TL arasında değişiyor. Müşterilerimizi her zaman mağazamıza bekliyoruz. Talebe göre hazırladığımız bu özel tepsiler, hem geleneksel tatları yaşatıyor hem de özel günlerinize anlam katıyor" diye konuştu.