Gaziantep'te deprem şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika
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Gaziantep'te deprem şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturuldu

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Gaziantep'te deprem şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturuldu Gaziantep'te birliğinde 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinde vefat eden vatandaşların anısına yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

17.12.2024 10:44
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Gaziantep'te deprem şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturuldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te birliğinde 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinde vefat eden vatandaşların anısına yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe katılan depremzede vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Gaziantep'te, Türkiye Diyanet Vakfı ve Gaziantep İl Müftülüğü iş birliğinde "1 İyilik 1 Fidan" projesi kapsamında 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinde vefat eden vatandaşların anısına yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Gaziantep Üniversitesi içerisinde yer alan ormanlık alanda yüzlerce fidanın toprakla buluşturulduğu etkinliğe depremlerde yakınlarını kaybedenlerin aileleri de katıldı. Etkinliğe katılan depremzede vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Depremzede vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı

Fidan dikim etkinliğine katılan depremzede İbrahim Karapirli, depremde biri 11, diğeri 12 yaşında olan Erdem ve Enes isimli iki çocuğunu kaybettiğini söyledi. Duygu dolu cümlelerle deprem anını anlatan Karapirli, "Bugün Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine katıldık. Depremde 11 ve 12 yaşındaki Enes ve Erdem isimli çocuklarımızı kaybettik. Büyük oğlum depremin 38'inci saatine kadar yaşıyordu. Bizi çıkarmaya çalıştıklarında hayatını kaybetti. Küçük oğlumun ise deprem anında hayatını kaybettiğini düşünüyoruz. 40 saat boyunca enkaz altında kaldık. Oğlumun yakarışlarına cevap verememek, yardım edememek bizi kahretti. Aynı zamanda biz de acı çektik. Çok kötüydü. Allah bir daha ülkemize depremler yaşatmasın. Bu acı ömrümüzün sonuna kadar bizimle gelecek. Eşim depremde kolunu kaybetti. Benim de sağ ayağım engelli kaldı. Halen tedavi görmekteyiz. Bugün bizim için güzel bir gündü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Depremde vefat eden şehitlere vefa göstermek için yapılan fidan dikim etkinliğinin depremzede aileleri mutlu ettiğini belirten Pınar Karapirli de, "Hem çok hüzünlü hem de çok mutluyuz. İki duyguyu da bir arada yaşıyoruz. Çocuklarımızın hatıralarının yaşatılması çok güzel oldu. Bu ağaçlar inşallah sonsuza kadar yaşayacak. Çocuklarımızın anısına bizim için de bir hatıra olacaktır" ifadelerini kullandı.

Fidan dikimi ile ilgili bilgi veren Gaziantep İl Müftü Yardımcısı Nazife Sağlamoğlu da, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak '1 İyilik 1 Fidan' projesi kapsamında 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'te vefat eden şehitlerimizin anısına fidan dikimi etkinliği yaptık. Hem şehitlerimizi unutmamak hem de unutturmama adına gönüllülerimiz, gençlik ekibimiz ve Türkiye Diyanet Vakfı çalışanları ile birlikte şehitlerimizin anısına fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdik. Rabbim onlara rahmetiyle muamele etsin. Fidan dikimi etkinliğine depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri de katıldı. Etkinlikte duygu doku anlar yaşandı. Rabbim memleketimize ve ülkemize bir daha böyle acılar göstermesin. Ektiğimiz fidanlarda boy salsın" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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