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Gaziantep'te depremzedelere hafif çelikten köy evleri yapılıyor - Son Dakika
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Gaziantep'te depremzedelere hafif çelikten köy evleri yapılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in Atalar köyünde hafif çelikten yapılan 130 köy evinden 32'si tamamlandı. Çalışmalar kapsamında, depremzedelerin memnuniyetini dile getiren videolar da paylaşıldı.

Gaziantep\'te depremzedelere hafif çelikten köy evleri yapılıyor
31.12.2023 - 14:21,
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kalıcı konut çalışmaları kapsamında, Gaziantep'in Atalar köyünde hafif çelikten yapılan 130 köy evinden 32'si tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede inşa edilen kalıcı konut ve iş yerleri ile hafif çelikten köy evlerinin yapımları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, Gaziantep'in Atalar köyünde hafif çelikten yapılacak 130 köy evinden 32'si tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de sosyal medya hesabından, depremzedelerin bu evlerle ilgili görüntülerini içeren video paylaştı.

Videoda, Atalar köyünden bir depremzedenin tamamlanan evlerle ilgili, "On numara çalışma var. Evler son sürat yapılıyor. Biz de bunun farkındayız. Devletimiz bir senede bu kadar ev yaptı, helal olsun. Ne yaparsa en iyisini devlet yapar. Biz devletin evlatlarıyız. Devletimiz bizim için elinden geleni yapıyor." şeklindeki sözlerine yer verildi.

Bir başka depremzedenin, "Evleri gördüğümüz zaman seviniyoruz. Bir an önce evlerimize oturmak istiyoruz." şeklindeki sözlerini içeren videoda, bir diğer depremzedenin ise "Mutfağı, banyosu, odalarıyla on numara olmuş. Dört dörtlük evler. Yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun." şeklindeki konuşması yer aldı.

Kaynak: AA
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İklim Değişikliği, Kahramanmaraş, Gaziantep, Deprem, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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