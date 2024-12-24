Gaziantep'te destansı mücadelenin kahramanları anıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te destansı mücadelenin kahramanları anıldı

Şahinbey Belediyesi, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunu, destansı mücadeleye yakışır bir şekilde şehitlerini yad ederek andı.

24.12.2024 17:17
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Şahinbey Belediyesi, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunu, destansı mücadeleye yakışır bir şekilde şehitlerini yad ederek andı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü çerçevesinde, Kırkayak Parkı'nda bulunan anıtta, Kilis yolu üzerinde bulunan Şehit Şahinbey'in mezarında ve Şıh Cami bahçesinde bulunan Şehit Karayılan'ın mezarının başında anma törenleri düzenledi.

Program Kırkayak Parkı'nda başladı. Parkın içerisindeki anıta protokol üyeleri tarafından çelenk konuldu. Düzenlenen törende, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu anıta çelenk bıraktı.

Kırkayak Parkı'nda düzenlenen törenden sonra anma programı Kilis yolu üzerinde bulunan Şahinbey'in anıt mezarında devam etti. Antep savunmasında şehit düşen Şahin Bey mezarı başında anıldı.

Törende ayrıca Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrenciler şiir okudu.

Şahinbey Anıtı'nda düzenlenen törenin ardından Gaziantep'in kurtuluş mücadelesinde kahramanlık destanı yazan Karayılan lakaplı Molla Mehmet'in Şıh Cami içerisinde bulunan mezarı ziyaret edilerek dualar okundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tahmazoğlu, Antep savunmasında şehit düşenleri minnetle andıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şanlı Gaziantepimizin milli mücadeledeki kararlılığının ve kahramanlığının 103. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Binlerce isimsiz kahramanı şehit vererek kazanılan bu memleket bize atalarımızın yadigarları ve milli mücadelemizin mirasıdır. Çehresinde şehit nuru, bedeninde misk kokusu taşıyanlar ile kalbinde şiddet ittifakı yaşatanların mücadelesinde kazanan elbette ki gazilik madalyasını gururla taşıyan Antep halkıdır. Kazanan elbette ki Gazi Mustafa Kemal'in 'Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki onlar yalnız Antep'i değil tüm Türkiye'yi de kurtardılar' diyerek iftihar ettiği kahraman Mehmetçiktir. Kazanan elbette ki aziz Türk milletidir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te destansı mücadelenin kahramanları anıldı - Son Dakika

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