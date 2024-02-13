Gaziantep'te Dini Nikahlı Eşi ve Üvey Oğlunu Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te Dini Nikahlı Eşi ve Üvey Oğlunu Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, Cemal Y. isimli zanlı, dini nikahlı eşi Gülhan Korkmaz ve Korkmaz'ın oğlu Kasım Akkurt'u öldürdü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlının, olayın ardından tabancayla ateş ettiği belirtildi.

13.02.2024 11:33
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, dini nikahlı eşi ve üvey oğlunu öldüren zanlı gözaltına alındı.

Geylani Mahallesi 20. Cadde'deki evde, Cemal Y. (58) ile dini nikahlı eşi Gülhan Korkmaz (50) ve Korkmaz'ın oğlu Kasım Akkurt (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Cemal Y, yanındaki tabancayla Korkmaz ve Akkurt'a ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Korkmaz ve Akkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Anne-oğulun cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri Cemal Y'yi gözaltına aldı.

Gaziantep\'te Dini Nikahlı Eşi ve Üvey Oğlunu Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı
Kaynak: AA

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