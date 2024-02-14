Tartışma Sonucu Tabancayla Öldürülen Anne ve Oğulun Katili Tutuklandı

GAZİANTEP'te tartıştığı dini nikahlı yaşadığı Gülhan Korkmaz (50) ile onun oğlu Kasım Akkurt'u (26) tabancayla öldüren Cemal Yıldız (58), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, önceki gece geç saatlerde Geylani Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Yıldız ile anlaşmazlık yaşadığı dini nikahla yaşadığı Gülhan Korkmaz arasında evde tartışma çıktı. Tartışmaya kadının oğlu Kasım Akkurt'un da dahil oldu. Cemal Yıldız, tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayı çekip, Gülhan Korkmaz ve oğlu Kasım Akkurt'a ateş açtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Gülhan Korkmaz ve Kasım Akkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gülhan Korkmaz ile Kasım Akkurt'un cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilirken, olay yerinden kaçan şüpheli Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 saat sonra yakalanarak, gözaltına alındı. Cemal Yıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Galatasaray'ı eleyen Kopenhag, Manchester City'ye 3-1 mağlup oldu. Aynı gece oynanan diğer maçta Real Madrid, deplasmanda Leipzıg'i 1-0 yendi.
Sipariş sırasında bekleyen genç kız, arkadan kendisine sinsice sokulan yaşlı adam tarafından defalarca taciz edildi. Taciz edildiğini fark eden genç kız, ani bir hareketle yaşlı adamı boşa düşürdü. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Antalya'da yaşanan sağanak yağışlar sonucunda alt geçitler suyla dolarken, Halil Yıldız'ın otomobil içerisinde ölü bulunduğu alt geçitte su seviyesinin 2,5 metre yükseldiği görüldü.
Daha önce birçok kez yarışmacılarla kavga ettiği için ceza alan Yunus Emre, ada konseyinde Acun Ilıcalı'ya resti çekerek "Benim seviyem bu programa uymuyorsa da hiç problem değil. Yapacak bir şey yok" dedi. Acun Ilıcalı da Yunus Emre'nin yarışmada uzun süre kalamayacağını belirterek "Sana 3 ödül cezası daha veriyoruz, toplamda 6 etti. Seni burada zorla tutmuyoruz" dedi.
Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. En son motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından benzinde de fiyat değişiyor. Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 79 kuruşluk bir zam bekleniyor.
Eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın Erzincan İliç'teki madenle ilgili önlem alınması ve bölgenin riskli olduğunu söyleyenleri "Bilgi kirliliği ve kara propaganda" ile suçladığı konuşmalar ortaya çıktı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kayması uluslararası kamuoyunun de gündemine oturdu. İngiliz The Guardian gazetesi, okurlarına servis ettiği haberde "Kayıp Türk madenciler siyanürlü heyelan tarafından yutuldu" ifadelerine yer verdi.
Kurucusu olduğu Ahbap derneğiyle yardımlar yapan Haluk Levent, Erzincan İliç'teki faciada bir işçinin göçük altından kendi imkanlarıyla çıktığını ve hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.
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