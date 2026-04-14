Gaziantep'te Dolandırıcılık Operasyonu: 52 Gözaltı

Gaziantep merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 52 zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, yaklaşık 40 milyon liralık nitelikli dolandırıcılık olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 77 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 11 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyale el konuldu.
Gözaltına alınan 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
