Gaziantep\'te Drift Yapan Sürücünün Ehliyetine El Konuldu

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Gaziantep'te bir alışveriş merkezinin otoparkında drift atıp sosyal medyada paylaşan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu, 32 bin 233 lira ceza kesildi.

Gaziantep Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir sürücünün kentteki bir alışveriş merkezinin otoparkında drift atıp sosyal medyada paylaşması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Polisin tespit ettiği sürücüye, 32 bin 233 lira para cezası uygulandı, ehliyetine 2 ay el konuldu.

Valiliğin yaptığı paylaşımda ise "25 Nisan'da bir alışveriş merkezinin otoparkında drift yaparken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sonucu emniyet güçlerimizin yaptığı çalışmayla, araç sürücüsüne 32 bin 233 lira cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca araç sürücüsünün ehliyetine 2 ay süreyle el konmuştur. " ifadesi kullanıldı.

Öte yandan otoparkta bulunan güvenlik kamerası sürücünün otoparkta drift yapmasını kaydetti.