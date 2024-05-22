Gaziantep'te düzenlenen sahtecilik operasyonunda 17 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te düzenlenen sahtecilik operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

Gaziantep\'te düzenlenen sahtecilik operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

Gaziantep merkezli olarak 5 ilde gerçekleştirilen sahtecilik operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda sahte ziynet eşyası, malzeme ve tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

22.05.2024 21:43
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Gaziantep merkezli 5 ilde düzenlenen sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahteciliğe yönelik 5 ilde operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada sahte ziynet eşyası, ziynet eşyası yapımında kullanılan malzeme, bir miktar parayla 2 tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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