Gaziantep'te eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada 1 ölü, 6 yaralı

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Gaziantep'te bir eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Başpınar Mahallesi İpekyolu üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence merkezinde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla vurulan Necmettin Gök olay yerinde hayatını kaybetti.

Kavgada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin 4 şüpheliyi gözaltına aldı.