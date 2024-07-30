Gaziantep'te Emniyet Kemeri Denetimlerinde 20 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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Gaziantep'te emniyet kemeri kullanımının artırılması amacıyla yapılan denetimlerde 20 sürücüye ceza yazıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde emniyet kemeri kullanımının artırılması için denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimler sonucunda 442 araç sürücüsünü denetleyen ekipler, 20 araç sürücüsüne toplam 13 bin 800 lira cezai işlem uyguladı.

Denetimlerle kazaların önlenmesi, can kayıplarının ve yaralanmaların en aza indirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.