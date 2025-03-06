Gaziantep'te Fahiş Doğal Gaz Faturalarına Tepki

Güncel

(ANKARA) - DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın Meclis'te Gaziantep'teki abonelere gelen fahiş doğal gaz faturalarına tepki için fatura yırtmasının ardından önce şirket hakkında soruşturma başlatıldı sonra faturalara 4 taksit geldi. Gazianteplileri de mağduriyetleri gidene kadar faturaları yırtıp videoları Enerji Bakanlığı'na gönderme çağrısı yapan Kaya, "İlk adım atıldı anca ortada büyük mağduriyet var. Vatandaşın fatura rakamları ile ilgili de içi rahat değil. Çok yüksek rakamlar geliyor. Bakanlık olayı bir an önce aydınlatıp mağduriyetleri gidermeli" dedi.

Kaya, iki gün önce Meclis'te yaptığı konuşmada Gaziantep'te doğalgaz dağıtım şirketinin fatura süresini uzatıp vatandaşın devlet sübvansiyonundan faydalanmasını engellediğini söyleyip fahiş fiyatlara tepki olarak Meclis'te fatura yırtmıştı.

Kaya'nın açıklamasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı ile görüştüğünü söylemiş, konu hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Gaziantep Doğalgaz Dağıtım A.Ş (GAZDAŞ) ise Kaya'nın fatura yırtarak gösterdiği tepkisinin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, 2025 yılının ikinci faturalarının vade farksız 4 taksitle ödeneceği duyuruldu. Kaya, taksit kararına ilişkin olarak, "İlk adım atıldı anca ortada büyük mağduriyet var. Vatandaşın fatura rakamları ile ilgili de içi rahat değil. Çok yüksek rakamlar geliyor. Bakanlık olayı bir an önce aydınlatıp mağduriyetleri gidermeli" diye konuştu.