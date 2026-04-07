Gaziantep'te Fatma-Meral-Beyhan Uslu Kreş ve Gündüz Bakımevi Açıldı - Son Dakika
Gaziantep'te Fatma-Meral-Beyhan Uslu Kreş ve Gündüz Bakımevi Açıldı

07.04.2026 15:51
Gaziantep'te okul öncesi eğitime katkı sağlamak amacıyla hayırsever Beyhan Uslu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde inşa edilen Fatma-Meral-Beyhan Uslu Kreş ve Gündüz Bakımevi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla hizmete açıldı. Merkez, 0-6 yaş gruplarına yönelik modern imkanlarla eğitim verecek.

Gaziantep'te okul öncesi eğitime destek olmak için Fatma-Meral-Beyhan Uslu Kreş ve Gündüz Bakımevi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla açıldı. GAZİANTEP (İGFA) - 'Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan en kıymetli yatırımdır' anlayışıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve hayırsever Beyhan Uslu iş birliğinde tamamlanan kreş, okul öncesi eğitim altyapısına katkı sunmak amacıyla hayata geçirildi. Açılışta Bakan Tekin'in yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, ilçe belediye başkanları ve hayırsever Beyhan Uslu yer aldı.

Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde kurulan kreş, 0-3 yaş ve 3-6 yaş gruplarına yönelik eğitim verecek şekilde yapılandırıldı. Merkezde uygulanacak eğitim programları, çocukların bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. Oyun temelli öğrenme modeliyle yürütülecek faaliyetlerin, çocukların özgüven ve sosyal becerilerinin gelişimine katkı sağlaması öngörülüyor. Kreş bünyesinde spor salonu, çok amaçlı salon, oyun odaları, eğitmen ve uyku odaları, derslikler ile çamaşırhane ve çeşitli sosyal alanlar bulunuyor. Modern fiziki imkanları ve çocuk odaklı eğitim yaklaşımıyla hizmet verecek merkezin, okul öncesi eğitim alanında önemli bir ihtiyaca cevap vermesi bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, programda yaptığı konuşmada, bakanlıkta 3 yıldır görev yaptığını ve bu süre zarfında kamu bütçesiyle yapılan bir okul açılışına gitmediğine dikkati çekerek, 'Sadece hayırseverlerimizin yaptığı okulların açılışına katıldım. Çünkü amacım hayırseverlerimize teşekkür etmektir' dedi. Türkiye'de bir çocuğun eğitim sorunu varsa bunun kendi sorunları olduğuna vurgu yapan Bakan Tekin, 'Eğitimle ilgili işlerde programı oluşturmak, denetlemek ve kontrol etmek Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevidir. Çocuklarımızın ne öğrendiğini, nasıl bir eğitim aldığını denetlemek zorundayız' diye konuştu. Gaziantep'te hayırsever desteğiyle yapılan bu kreşin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde bakanlık denetimiyle mevzuata uygun şekilde yürütüleceğini belirten Tekin, 'Hiç kimsenin çocuklarımızın nerede, nasıl bir eğitim aldığını belirsiz bırakmasına müsaade edemeyiz. Tüm hayırseverlerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı ve yerel yönetimlerimizi eğitim altyapısına katkı sunmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanımızın da hayırsever ailelerimize selam ve teşekkürlerini iletiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyemizle birlikte çocuklarımıza en iyi eğitimi vermek için çalışacağımızı taahhüt ediyoruz. Beyhan Bey ve ailesine bu hayırdan dolayı teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin.' diye ekledi.

Hayırsever iş insanı Beyhan Uslu ise yaptıkları yatırımlarda kendilerini yalnızca bir vesile olarak gördüklerini ifade ederek, 'Cenab-ı Allah verdi, yine O yaptırıyor. Biz sadece aracı oluyoruz. İnsanlara faydalı olmayı temel bir anlayış olarak benimsiyoruz. Bu yaklaşımın aile büyüklerinden bizlere miras' dedi. Katılımcı protokol daha sonra kreşi gezerek bilgi aldı.

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Fatma-Meral-Beyhan Uslu Kreş ve Gündüz Bakımevi Açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Gaziantep'te Fatma-Meral-Beyhan Uslu Kreş ve Gündüz Bakımevi Açıldı - Son Dakika
