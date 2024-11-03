Gaziantep\'te firari hükümlü yakalandı

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Gaziantep'te, hırsızlık suçundan 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, hırsızlık suçundan 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan R.A'yı Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.