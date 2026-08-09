Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Nizip ilçesinde yol kontrolünde yapılan incelemede "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.