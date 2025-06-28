Gaziantep'te Geri Dönüş Destek Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te Geri Dönüş Destek Merkezi Açıldı

Gaziantep\'te Geri Dönüş Destek Merkezi Açıldı
28.06.2025 11:52
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Suriyelilerin ülkesine dönüş süreçlerini desteklemek amacıyla Gönüllü Geri Dönüş Destek Merkezi açıldı.

Gaziantep'te hizmete açılan Gönüllü Geri Dönüş Destek Merkezi'nde, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin kafalarında oluşan soruları gidermek için çözüm üretiliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından 13 Haziran'da açılışı yapılan merkez, ülkesine dönmek isteyen Suriyelileri ağırlamaya devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay, İl Göç İdaresi, Gaziantep Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle açılan merkezin gönüllü çalışanları, Suriyelilerin ülkesine dönüş süreci ve sonrasındaki adaptasyonları için destek faaliyetleri yürütüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, Suriye'deki iç savaşın ilk anından itibaren halkın yaşam haklarının korunması ve sağlıklı bir gelecek inşa edebilmeleri için önemli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Bu kapsamda yıllardır Gaziantep'te ensar-muhacir ilişkisiyle Suriyeli misafirlere kucak açtıklarını belirten Şahin, Baas rejiminin devrilmesiyle ülkesine dönmek isteyenleri de desteklediklerini söyledi.

Şahin, önceki dönemde yeniden inşa sürecine yapılan katkıları şimdilerde de sosyal alanda sürdürdüklerini ifade ederek, "13 yıldan beri Gaziantep modeliyle, bir ensar-muhacir ruhuyla, yani şefkat ve merhametle bir arada yaşadığımız kardeşlerimizin yeniden dönme ihtiyacıyla karşı karşıyayız. Peki nasıl dönecekler, neye ihtiyaçları var, hangi destek gerekiyor? gibi sorular karşımıza çıkıyor. İşte burada da açtığımız merkez devreye giriyor." dedi.

Merkezde Kızılay, İHH gibi sivil toplum kuruluşları ve Göç İdaresi gibi kurum çalışanlarının görev aldığını vurgulayan Şahin, böylelikle merkeze başvuran Suriyelilerin hemen her alandaki sorunlarına çözüm üretildiğini belirtti.

Şahin, Suriyelilerin ülkelerine dönmelerinde sorun yaşamamalarını istedikleri için Gönüllü Geri Dönüş Destek Merkezi'ni faaliyete soktuklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Buraya başvuranlar mesela 'Ben dönmek istiyorum ama evimde hafif bir tamirat gerekiyor' diyor. Biz de adresini alıp boya badana eksiğini gideriyoruz. Diyor ki 'Ben dönmek istiyorum ama çocuğum oraya gittiği zaman da sınıf kaybı olmasın. Arapça takviyesi gerekiyor.' Biz de kurslarla Arapça takviyesi sağlayıp, çocuğu ülkesindeki okula hazırlıyoruz. Ulaşımla ilgili sıkıntıları varsa ona çözüm üretiyoruz. Gittiğinde sosyal veya ekonomik olarak endişeleri olan misafirlerimiz de var. Özetle buraya gelip 'Ben dönmek istiyorum ama bana şu lazım' deniyorsa bu çatı altında çözülüyor, gönüllü bir şekilde dönüş sağlanıyor. Bunun sonunda giden misafirlerimiz bizim gönül elçimiz, kültürel elçimiz, ticaret elçimiz oluyor. Bölgenin ekonomik olarak kalkınması, insani değerlerle güçlendirilmesi konusunda bir Gaziantep modeliyle bütün dünyaya hizmet ediyoruz."

"Huzur içinde yaşamaları için önemli çalışmalar hayata geçiriyoruz"

Önceki dönemlerde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan faaliyetlerle terör örgütlerinden arındırılan bölgelerde önemli çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Daha önce Cerablus'ta çalıştık, su yoktu. Cerablus'un nüfusu 5 bindi. Verdiğimiz proje desteğiyle Cerablus'un nüfusu şu an 200 bine çıktı. Bizim onlara yapacağımız küçük dokunuşlarla, desteklerle onların beşeri sermayelerini kuvvetlendiriyoruz, iş yapma kapasitelerini arttırıyoruz. Belediye bünyesinin güçlü bir şekilde iş bitirme anlayışını arttırınca onlar da toplumdan gelen talepleri hızlı yapma kapasitesine ulaşıyorlar. Biz Halep'e gittik, Halep bize geldi. Bütün teknik ekipler çalıştı. Halep'in merkezinde yüz yıllık çınar ağaçlarının olduğu yaklaşık 150 dönümlük bir alanı şu an arkadaşlarımız projelendiriyor. Orada aydınlanmasından tutun, oyun gruplarına kadar çalışma yapıyoruz. Suriye'deki insanların huzur içinde yaşamaları için önemli çalışmalar hayata geçiriyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, gaziantep, Güncel, Suriye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Geri Dönüş Destek Merkezi Açıldı - Son Dakika

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