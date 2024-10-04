Gaziantep\'te Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

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Gaziantep'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dünyanın değiştiğini belirterek, "Buzullar eriyor, iklim değişikliği hat safhada. Yerel değişikliği kaybediyoruz. Hayvanlarımız ölüyor, öldürülüyor. Oysa bizim ecdadımız ne diyor? 'Önce İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyor. İnsanı nasıl yaşatacağız? İnsanı yaşatmak için gökyüzünü çok temiz tutacağız. Ama çok temiz olacak. Toprak ve su çok temiz olacak. İnsanoğlu kendi eliyle her şeyi yok ediyor." dedi.

Öğrencilere de seslenen Şahin, canlılara zarar verilmemesi gerektiğini ve onları korumak gerektiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler ise çocuklara farkındalık oluşturmak amacıyla bir ara geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Büyükşehir belediyesi olarak Gaziantep'in 780 mahallesi, 9 ilçesi bulunuyor. Bütün yaralı, hasta, kedi, köpek, kuş ve küçükbaş hayvanlarına yardım etmeye çalışıyoruz. Büyükşehir belediyesi bakım merkezine getirilen bu hayvanlar tedavileri yapıldıktan sonra tekrar doğaya bırakılıyor. Doğal yaşam alanına bırakılan hayvanların beslenmelerini takip ediyoruz. Şehrimizin muhtelif yerlerinde 250'ye yakın beslenme noktaları bulunuyor. Bu noktalara bıraktığımız mamaları kendi barınağımızda üretiyoruz. Ayrıca kontrollerini yapıyoruz. Özellikle bu yemek atıklarından yaptığımız mamalar hem sıfır atık projesine hem de hayvanların beslenmesi açısından damak zevkine çok uygun gelmektedir. Hayvan severler ve çocuklar da bir can sahiplenerek onlara yuva sahibi olabilir."

Konuşmaların ardından öğrenciler barınaktaki hayvanları gezerek onlara mama verdi.

Programa Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ile Gaziantep Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Meltem Peri de katıldı.