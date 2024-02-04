Gaziantep\'te helikopter kazasında şehit düşen 2 polis için bakanlardan taziye mesajları

Gaziantep'te helikopter kazasında şehit düşen 2 polis için bazı bakanlar taziye mesajı yayımladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit pilotlara Allah'tan rahmet, millete ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileyerek, "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Tedavi altına alınan yaralı polisimize acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı teknisyenimize acil şifalar diliyorum. Şehit pilotlarımızın ailelerinin, emniyet teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin makamı ali olsun." paylaşımını yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gerçekleşen, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 2 kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; ailelerine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı polisimizin en kısa zamanda şifa bulmasını temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlara Allah'tan rahmet, yaralı polise acil şifalar diledi.
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