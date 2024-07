Güncel

Gaziantep'te her gün 12 bin kişiye aşure ikram ediliyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından Muharrem ayı münasebetiyle her gün 27 çeşit malzemeden yapılan aşure kentin çeşitli noktalarında vatandaşlara dağıtılıyor.

Birlik ve beraberliğin simgesi aşure geleneği Gaziantep'te sürdürülmeye devam ediyor. Muharrem ayı nedeniyle Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde her gün 12 bin kişiye aşure ikram ediliyor. Muharrem ayı boyunca ilçede 250 bin kişiye aşure ikram edilecek.

Her yıl Muharrem ayında vatandaşlara aşure ikramında bulunan Şahinbey Belediyesi, bu geleneğini bu yıl da sürdürüyor. Geleneksel hale getirilen aşure dağıtımına başlayan Şahinbey Belediyesi, ay boyunca kentin değişik noktalarında vatandaşlara aşure ikramında bulunuyor. Her yıl Muharrem ayında vatandaşlara aşure ikramında bulunan Şahinbey Belediyesi bu geleneğini bu yılda sürdürürken, aşureye Antep fıstığı başta olmak üzere 27 çeşit malzeme konuluyor. Şahinbey Belediyesine ait aşevinde dev kazanlarda hazırlanan aşureler, büyük kazanlara konularak camilerin önü başta olmak üzere halkın yoğun olduğu noktalarda vatandaşlara ikram ediliyor. Bu yıl 250 bin vatandaşa aşure ikramında bulunacak olan Şahinbey Belediyesi, bu güne kadar 3 milyon 726 bin kişiye aşure ikramında bulundu. Her gün Şahinbey ilçesinin çeşitli noktalarında aşure ikramında bulunan Şahinbey Belediyesi, bu yıl Muharrem ayı boyunca vatandaşlara aşure ikramında bulunacak. Aşure ikram alanına gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kaselere doldurduğu aşureleri vatandaşlara ikram etti.

"Muharrem ayı boyunca aşure dağıtımımız devam edecek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Muharrem ayında aşure geleneğinin devam ettiğini belirterek, "Öncelikle vatandaşlarımızın Muharrem ayı mübarek olsun. Muharrem ayı tarihte birçok olayın yaşandığı bir aydır. Muharrem ayı inancımızda önemli bir ay. Aşure 27 çeşit malzemenin bir araya gelerek kendi tatlarını kaybetmeden yepyeni bir tadın oluşturduğu güzel bir karışım. Şahinbey Belediyesi olarak bizde bu geleneği sürdürüyoruz. Her gün 12 bin vatandaşımıza ilçemizin çeşitli noktalarında aşure ikramında bulunuyoruz. Toplamda 250 bin vatandaşımıza aşure ikramında bulunacağız" diye konuştu.