Akın Gürlek\'in açıklaması sonrası CHP\'de panik! Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek\'e gönderdi iddiası

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Özgür Özel'in Gürkel'in mal varlığı üzerinde başlayan tartışması bambaşka bir boyuta taşındı.

Akın Gürlek'in "Özgür Özel'in amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek ve Muhittin Böcek'ten aday olmak için para istediği iddiası var. Zaten bunu Muhittin Böcek de açıklayacak. Ama zamanı var" sözleri sonrası Özel'in Böcak'e 4 vekili gönderdiği öne sürüldü. İddiaya göre Özgür Özel, Muhittin Böcek ile görüşmek üzere CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Sururi Çorabatır, Aliye Coşar ve Mustafa Erdem'i devreye soktu.

MANİSA ZİYARETİNİ DOĞRULADI

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Özgür'ün bugünkü köşe yazısına göre, milletvekillerinin Böcek'e "itirafçı olacağı" yönündeki iddiaları sorduğu ve görüşmenin bu çerçevede gerçekleştiği ifade edildi. Ayrıca milletvekillerinin aktardığına göre Böcek'in, "Genel başkanın ricası üzerine…" Manisa ziyareti yaptığı ifade edildi.

BÖCEK PARA İDDİASINI REDDETTİ

Böcek ayrıca bu ziyarette para verdiği ve itirafçı olacağı iddiasını reddettiği belirtildi.