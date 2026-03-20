Görüntüler ortaya çıktı! Genç futbolcuyu ölüme götüren saldırıda çakarlı araç detayı

İstanbul Ümraniye'de meydana gelen silahlı saldırıda, Kars 36 Spor'un 21 yaşındaki futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı yaşamını yitirdi. Bayram tatili için İstanbul'a gelen genç futbolcunun ölümü spor camiasını yasa boğdu.

ARABULUCULUK YAPARKEN HEDEF OLDU

İddiaya göre Kundakçı, rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için arkadaşlarıyla birlikte stüdyo önüne gitti. Araç içerisinde bekledikleri sırada olay yerine çakarlı araçlarla gelen şüpheliler ateş açtı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan genç futbolcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OLAYA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında çakarlı bir aracın olay yerine geldiği anlar yer aldı.

ŞÜPHELİ KAÇTI, OPERASYON BAŞLATILDI

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.K.'nin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, firari şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.

BABA: "OĞLUM İYİLİK YAPARKEN ÖLDÜ"

Acılı baba Cemil Kundakçı, oğlunun iki kişi arasında arabuluculuk yaparken hayatını kaybettiğini belirterek, "Pırıl pırıl bir çocuktu, iyilik yapmak isterken öldü" dedi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU GÖZALTINDA

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.