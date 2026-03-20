Marco Asensio'ya bayramda hayatının şoku - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marco Asensio'ya bayramda hayatının şoku

Haberin Videosunu İzleyin
Marco Asensio\'ya bayramda hayatının şoku
20.03.2026 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Marco Asensio\'ya bayramda hayatının şoku
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, sergilediği başarılı performansa rağmen İspanya Milli Takımı kadrosuna davet edilmedi. Asensio'nun milli takım dışında bırakılması futbol kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Marco Asensio, İspanya Milli Takımı kadrosuna davet edilmedi.

FORMUNA RAĞMEN LİSTE DIŞI KALDI

Sarı-lacivertli ekipteki başarılı grafiğine rağmen kadroda yer bulamayan Asensio'nun dışarıda kalması sürpriz olarak değerlendirildi.

TARTIŞMA YARATTI

Yıldız futbolcunun milli takım dışında bırakılması futbol kamuoyunda tartışma yarattı. Teknik heyetin tercihi merak konusu oldu.

36 MAÇTA 13 GOL, 14 ASİST

Fenerbahçe'de bu sezon 36 maçta süre bulan Asensio, 13 gol attı ve 14 asist yaptı.

Marco Asensio'ya bayramda hayatının şoku

Son Dakika Spor Marco Asensio'ya bayramda hayatının şoku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Özgür Arıca Özgür Arıca:
    Oynadığı takımı düşünürsek normal .. Seçimlerine katlanmalı .. 2 6 Yanıtla
  • 1907rb 1907rb:
    Bu kazma sara yı brezilyaya çağırıyolar şiir gibi top oynayan adamı ispanyaya çağırmıyorlar demekki brezilya da futbol bitimiş 2 2 Yanıtla
    Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    kim siir gibi oynuyor, hakem destekli tiyatro oynuyor. Sara nin tirnagi olamaz 0 1
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Esamesi yok maalesef piyasada,sadece ligde çok iyi. 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 15:20:24. #7.12#
SON DAKİKA: Marco Asensio'ya bayramda hayatının şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.