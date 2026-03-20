Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Marco Asensio, İspanya Milli Takımı kadrosuna davet edilmedi.
Sarı-lacivertli ekipteki başarılı grafiğine rağmen kadroda yer bulamayan Asensio'nun dışarıda kalması sürpriz olarak değerlendirildi.
Yıldız futbolcunun milli takım dışında bırakılması futbol kamuoyunda tartışma yarattı. Teknik heyetin tercihi merak konusu oldu.
Fenerbahçe'de bu sezon 36 maçta süre bulan Asensio, 13 gol attı ve 14 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Marco Asensio'ya bayramda hayatının şoku - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)