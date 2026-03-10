Gaziantep'te hırsızlıktan aranan 2 firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda hırsızlık suçundan 37 yıl 2 ay ve 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
