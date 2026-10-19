Gaziantep'te iki kişinin öldürülmesiyle ilgili davada 5 sanığa ceza verildi - Son Dakika
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Gaziantep'te iki kişinin öldürülmesiyle ilgili davada 5 sanığa ceza verildi

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Gaziantep'te iki kişinin öldürülmesiyle ilgili davada 3 sanık 25'er yıl, 18 yaşından küçük 2 sanık ise 8 yıl 10 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te iki kişinin öldürülmesiyle ilgili davada 3 sanık 25'er yıl, 18 yaşından küçük 2 sanık ise 8 yıl 10 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Hamza Karalar, Ömer Yasin Karalar, Salman Kır ve Cuma Kır ile 18 yaşından küçük sanıklar M.S.P. ve B.K. ile taraf avukatları katıldı.

Maktullerin yakınları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Ali Hamza Karalar, kendisini savunmak amacıyla ateş ettiğini, öldürme kastının olmadığını belirterek, pişman olduğunu söyledi.

Sanık Ömer Yasin Karalar, herhangi bir suça karışmadığını ve maktullerin bulunduğu aracın önünü kesmediklerini öne sürerek, beraatini talep etti.

Sanık Cuma Kır, kimseyi öldürmediğini savunarak, suçsuz olduğunu ifade etti.

Sanık Salman Kır ise maktullerden biriyle aralarında 2022'den bu yana husumet bulunduğunu, kendisini ve ailesini korumak amacıyla ateş ettiğini ileri sürdü.

18 yaşından küçük sanıklar M.S.P. ve B.K. de olayla ilgilerinin olmadığını iddia etti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, olay günü Fatih Tekin ile Enes Şimşek'in bulunduğu seyir halindeki aracın husumetlileri tarafından önünün kesildiğini, açılan ateş sonucu yaralanan Tekin ile Şimşek'in kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Hamza Karalar, Salman Kır ve Cuma Kır'a, iki ayrı maktule yönelik "tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6'şar ay olmak üzere toplam 25'er yıl hapis cezası verdi.

18 yaşından küçük sanıklar B.K. ve M.S.P. hakkında da aynı suçtan indirim uygulanarak iki ayrı maktule yönelik 4 yıl 5 ay 10'ar gün olmak üzere toplam 8 yıl 10 ay 20'şer gün hapis cezasına hükmedildi.

Heyet, ceza alan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, Ömer Yasin Karalar'ın beraatine ve tahliyesine hükmetti.

Olay

Merkez Şehitkamil ilçesinde 23 Mart 2025'te araçta silahlı saldırıya uğrayan Fatih Tekin ile Enes Şimşek yaralanmış, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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