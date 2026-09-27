Gaziantep'te inşaat mühendisi, arkadaşını tabancayla vurduktan sonra intihar etti - Son Dakika
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Gaziantep'te inşaat mühendisi, arkadaşını tabancayla vurduktan sonra intihar etti

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Gaziantep\'te inşaat mühendisi, arkadaşını tabancayla vurduktan sonra intihar etti
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Gaziantep'in Batıkent Mahallesi'nde akşam saatlerinde silah sesi duyan komşular 112'yi aradı. Sağlık ekipleri evde iki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi; polis, inşaat mühendisinin arkadaşını tabancayla öldürüp intihar ettiğini saptadı.

GAZİANTEP'te İnşaat Mühendisi Sungu Başkaya (52) evinde arkadaşı Çağlar Köylüoğlu'nu (58) tabanca ile öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sungu Başkaya, evinde arkadaşı Çağlar Köylüoğlu ile oturduğu sırada silah sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Başkaya ve Köylüoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlayan polis ekipleri Sungu Başkaya'nın arkadaşı Çağlar Köylüoğlu'nu tabanca ile öldürdükten sonra intihar ettiğini saptadı.

İki arkadaşın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Gaziantep3. SayfaGüncelİnşaatPolisSon Dakika

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