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Gaziantep'te İnşaatta İş Kazası: Parke Ustası Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te İnşaatta İş Kazası: Parke Ustası Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te bir inşaat firmasında işe başlayan parke ustası Muhammet Emin Arı, çalıştığı inşaatın 7'nci katından yük asansöründen düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından polis inceleme başlattı.

Gaziantep\'te İnşaatta İş Kazası: Parke Ustası Hayatını Kaybetti
23.01.2024 - 16:08,
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GAZİANTEP'te, parke ustası Muhammet Emin Arı (20), ilk iş gününde çalıştığı inşaatın 7'nci katından, yük asansöründen düşüp, hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Parke ustası Muhammet Emin Arı, bir inşaat firmasında işe başladığı ilk gün, 9 katlı binanın 7'nci katında, bindiği yük asansöründen düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, Arı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Muhammet Emin Arı'nın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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15 Temmuz, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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