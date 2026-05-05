Gaziantep'te İşçi Servisi Devrildi: 16 Yaralı

1) GAZİANTEP'TE İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ; 16 YARALI

GAZİANTEP'te işçi servisinin şarampole devrildiği kazada 16 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çevreyolu Küsget mevkisinde meydana geldi. D.T.nin kullandığı 27 S 4972 plakalı işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde, sürücü ile 15 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ilgili soruşturma başlatıldı.