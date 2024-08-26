Gaziantep\'te Jandarma Ekipleri Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından kent genelinde trafik denetimi yaptı.

964 araç, 130 traktör ve kamyonet sürücüsü denetlendiği uygulamada, 112 sürücüye 209 bin 778 bin lira idare trafik cezası yazılırken, 8 araç trafikten men edildi.

Açıklamada, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca traktör kazalarının önlenmesi, can kayıplarının ve yaralanmaların en aza indirilmesi için trafik denetimlerine aralıksız devam edileceği belirtildi.