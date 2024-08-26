Gaziantep'te Jandarma Ekipleri Trafik Denetimi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Gaziantep'te Jandarma Ekipleri Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

Gaziantep\'te Jandarma Ekipleri Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından kent genelinde trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde 964 araç, 130 traktör ve kamyonet sürücüsü kontrol edildi ve 112 sürücüye toplamda 209 bin 778 lira trafik cezası kesildi. Ayrıca 8 araç trafikten men edildi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, traktör kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması için trafik denetimlerine devam edeceğini belirtti.

26.08.2024 10:17
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından kent genelinde trafik denetimi yaptı.

964 araç, 130 traktör ve kamyonet sürücüsü denetlendiği uygulamada, 112 sürücüye 209 bin 778 bin lira idare trafik cezası yazılırken, 8 araç trafikten men edildi.

Açıklamada, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca traktör kazalarının önlenmesi, can kayıplarının ve yaralanmaların en aza indirilmesi için trafik denetimlerine aralıksız devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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