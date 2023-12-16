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Gaziantep'te kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 milyon 779 bin sigara kağıdı yaprağı, 770 bin boş makaron, 2 bin 290 paket sigara, 1950 gram tütün, 905 puro ve 30 elektronik sigara ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep\'te kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
16.12.2023 - 15:17,
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Gaziantep'te kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak sigara satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 2 iş yeri, 1 araç ve depoda yaptıkları aramada, 2 milyon 779 bin sigara kağıdı yaprağı, 770 bin boş makaron, 2 bin 290 paket sigara, 1950 gram tütün, 905 puro ve 30 elektronik sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Gaziantep, Son Dakika

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