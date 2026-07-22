Ölümlü Kaza Zanlısı 7 Günde Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ölümlü Kaza Zanlısı 7 Günde Yakalandı

22.07.2026 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ölümlü trafik kazasının ardından kaçan sürücü, jandarmanın 7 gün süren çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ölümlü trafik kazasının ardından kaçan sürücü, jandarmanın 7 gün süren çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep-Nurdağı kara yolunda geçen hafta meydana gelen ölümlü trafik kazasının ardından kaçan sürücünün yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Jandarma Kriminal Şube Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde bulunan far ve cam parçaları üzerinde yapılan inceleme sonucunda kazaya karışan aracın marka ve modeli belirlendi.

JASAT ile Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bölgedeki Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kayıtlarını inceleyerek yaklaşık 2 bin aracı analiz etti.

Bir hafta süren teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli araç, Sakçagözü Mahallesi'ndeki bir depoda gizlenmiş halde bulundu.

Araç sahibi Ö.T'nin kazanın ardından delilleri karartmaya çalıştığı ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Şehitkamil, Gaziantep, Güvenlik, Trafik, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ölümlü Kaza Zanlısı 7 Günde Yakalandı - Son Dakika

Esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu’na davul-zurna sürprizi Esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu'na davul-zurna sürprizi
Tekirdağ’da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Gülistan Doku’nun Cesediyle İlgili Yeni Gelişmeler Gülistan Doku'nun Cesediyle İlgili Yeni Gelişmeler
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel’i yakacak ifade “Bilgim var, sen gerekeni yap“ Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'i yakacak ifade! "Bilgim var, sen gerekeni yap"
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul

12:32
Tuncel Kurtiz’in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
12:04
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:34
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş’ın aylık kazancı
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı
10:41
Ankara’da eğitim helikopteri düştü Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 12:47:53. #7.13#
SON DAKİKA: Ölümlü Kaza Zanlısı 7 Günde Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.