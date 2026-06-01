Gaziantep'te büyük kaçakçılık operasyonu

Gaziantep'in Şehitkamil ve Yavuzeli ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Şehitkamil ve Yavuzeli ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 20 cep telefonu, 230 paket sigara ve 684 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan A.B, A.M. ve C.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
