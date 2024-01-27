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Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı

Gaziantep'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında Şehitkamil, Şahinbey, İslahiye ve Nizip ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 23 bin boş makaron, 3 bin 600 dolu makaron ve 13 bin 53 paket kaçak sigara ele geçirildi. 20 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep\'te düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı
27.01.2024 - 11:25,
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Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 20 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil, Şahinbey, İslahiye ve Nizip ilçelerinde kaçakçılığa yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Araçlarda yapılan aramalarda, 23 bin boş makaron, 3 bin 600 dolu makaron ve 13 bin 53 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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